Sultangazi'de market sahibi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir markette maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda market sahibi E.C. yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir markete yönelik maskeli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi E Caddesi 2199 Sokak'ta bulunan bir markete gelen yüzleri maskeli iki kişi, market sahibi E.C'ye silahla ateş ederek olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından ve karın boşluğundan yaralanan E.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı marketin bir süre önce yine kurşunlandığı ve E.C'nin polis korumasında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
