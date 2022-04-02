Son dakika haberleri | Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki 2 katlı kot yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikanın toz odasında hasar oluştu.