Sultangazi'de 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada çıkan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Sultançiftliği Mahallesi 178. Sokak'taki boşaltılmış 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısını sardı.

Ardından yangın, bitişikteki iki binanın çatılarına da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.