Sultangazi'de 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada çıkan yangın, bitişikteki iki binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve polis soruşturma başlattı.

Sultançiftliği Mahallesi 178. Sokak'taki boşaltılmış 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısını sardı.

Ardından yangın, bitişikteki iki binanın çatılarına da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
