Sultangazi'de Kent Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül alana gelerek incelemelerde bulundu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gül, yangının ilk anından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili ekiplerin sahada görev aldıklarını söyledi.

Gül, yangının durumuna ilişkin, "Hamdolsun yangın kontrol altında. Sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ayrıca yangını soğutma çalışmalarımız da sürüyor. Geçmiş olsun." dedi.

Yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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