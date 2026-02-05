Haberler

Sultangazi'de kaçak silah ticareti operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Sultangazi'de, kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçların işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda yürütülen saha çalışmaları ve istihbari analizler neticesinde, 1 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K.(59), A.K.(40) ve F.K. (36) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 962 fişek ve 30 fişek çekirdeği, 25 kartuş ile şüpheli A.K'nin adresinde 3,55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklandı, E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, A.K. ise serbest bırakıldı.

