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Sultangazi'de iş yerine zorla girmeye çalışan 43 yaşındaki şüpheli yakalandı

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Sultangazi'de bir işletmeye zorla girmeye çalışıp çalışanı rahatsız ettiği belirlenen 43 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüphelinin özel bir hastanede de saldırgan davranışlar sergilediği, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Sultangazi'de bir işletmeye zorla girmeye çalışıp iş yeri çalışanını rahatsız ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir iş yerinin açılışı sırasında rahatsız edici davranışlarda bulunan zanlının yakalanması için çalışma yaptı.

İncelemede, şüphelinin sabah saatlerinde baklava işletmesinin açılışı sırasında içeriye zorla girmeye çalıştığı ve iş yeri çalışanına yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Zanlının daha sonra özel bir hastanede de saldırgan davranışlar sergilediği tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen F.K. (43) yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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