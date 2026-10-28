Sultangazi'de fırın tezgahındaki telefonu çalan şüpheli kamerada görüntülendi

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SULTANGAZİ'de fırına gelen bir kişi, kendisini bitişikte bulunan kasabın gönderdiğini ve kasap adına para almaya geldiğini söyledi. Bu sırada fırın çalışanının sırtını dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde sabah saat 08.40 sıralarında meydana geldi. Caddede bulunan fırına gelen bir kişi, kendisini bitişikte bulunan kasabın gönderdiğini söyleyerek, kasap adına belirli bir miktar para istedi. Bu sırada başka bir işle ilgilenen çalışanın sırtını dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerindeki cep telefonunu çaldı ardından da daha sonra uğrayacağnı söyleyerek fırından ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağzında sigarayla fırına gelen şüphelinin çalışanla bir süre konuştuğu anlar görülüyor. Çalışanın başka bir işle ilgilenmek için sırtını döndüğü sırada şüphelinin tezgahın üzerindeki cep telefonunu çaldığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüphelinin daha sonra fırından ayrıldığı anlar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı