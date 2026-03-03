Haberler

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cebeci Mahallesi 2511 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında binanın çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama