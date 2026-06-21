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Sultangazi'de bir binanın çatı katında başlayan yangın söndürüldü

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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, çevredeki 6 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Sultangazi'de, bir binanın çatı katında başlayıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2377 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Yangın, aralarında inşaat halinde olan bir yapının da bulunduğu 6 binaya daha sirayet etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla güçlükle söndürülen yangın söz konusu yapılarda hasara neden oldu.

Olay sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / İrem Demir
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