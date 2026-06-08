Sultangazi'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Sultangazi'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi 2840 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik