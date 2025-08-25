Sultangazi'de Annesini Vuran Genç Kaçtı

Sultangazi'de 20 yaşındaki Azad K., tartıştığı annesi Çiğdem K.'yı silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.

Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli kaçtı.

Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad K. (20) ile annesi Çiğdem K. (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Azad K, annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı.

İhbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem K'nin öldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem K'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
