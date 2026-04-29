Sultangazi'de anne kedinin kuafördeki çırağı ve arkadaşını kovalaması kamerada

Sultangazi'de kuaför salonunda yavrularıyla birlikte bakılan kedinin çırağı ve arkadaşını kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebeci Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan çırak ile arkadaşı, masanın altındaki anne kedi ve 3 yavrusunun bulunduğu yuvaya doğru yaklaştı.

Temas ettikleri sırada anne kedi yuvadan çıkarak çırağı ve arkadaşını kovalamaya başladı.

Bu esnada kaçan iki kişi, iş yerinin merdiveninden atlayarak koşmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından kedi ve kaçan iki kişi iş yerine geri döndü.

Kuaför salonuna bir süre girmeyen anne kediyi, kapının önündeki diğer esnaf severek sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Hasan Tilaver, yaklaşık 6 aydır baktıkları kedinin 3 ay önce doğum yaptığını, doğumdan sonra annelik iç güdüsünün arttığını kaydetti.

Çırağı ve arkadaşının bir müşterinin kapının önündeki köpeğini sevdikten sonra kedi yuvasının yanına gittiğini anlatan Tilaver, "Kedi hırladıktan sonra peşlerinden koştu. Kaçış başladı, trajikomik bir izlenim oldu. Burada esnaf olarak da mahallede sevdiğimiz bir kedi. Doğumdan sonra saldırgan olmaya başladı, neredeyse 2 sokak kovaladı. Demek ki annelik iç güdüsü her şeyden önde." diye konuştu.

Kedinin kovaladığı çırak Sefa Binici ise kapıdaki köpeğin kokusunun üstüne sindiğini belirterek, "Yavrularını içeri koyarken annesi bana baktı, saldırmaya başladı. Ben de arkama bakmadan direkt kapıyı açıp koştum. 5 merdivenden atlayıp arabaların arasından kaçtım. Korkudan merdivenden atladım, az kalsın motora çarpıyordum. Direkt arabanın arasından kaçtım, biraz aksiyonlu, heyecanlı oldu." ifadelerini kullandı.

Binici'nin arkadaşı Emir Ömer Kaymaz da kedinin kendilerini tehdit olarak algıladığını ve kovalamaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
