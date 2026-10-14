Sultangazi'de alt geçidi su bastı; otomobil mahsur kaldı - 1

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İSTANBUL'da sabah saatlerinde erkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı