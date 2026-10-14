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Sultangazi'de alt geçidi su bastı; otomobil mahsur kaldı - 1

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Sultangazi'de alt geçidi su bastı; otomobil mahsur kaldı - 1
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde erkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde erkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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