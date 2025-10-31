Haberler

Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir kırtasiyede 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darp edildi. İhbarla olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

  • İstanbul Sultangazi'de bir kırtasiyede 12 yaşındaki bir kız çocuğu taciz edildi.
  • Mahalle sakinleri şüpheliyi dışarı çıkarıp darp etti.
  • Polis şüpheliyi ifadesi alınmak üzere merkeze götürdü.

İstanbul Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan bir kırtasiyede öğle saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı.

ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİNİ ÇALIŞAN FARK ETTİ

İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkana müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi. Durumu fark eden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

MAHALLELİ MEYDAN DAYAĞI ATTI

Sesleri duyan çevredekiler de dükkana gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.