Sultangazi Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ulaşım Desteği

Sultangazi Belediyesi, ilçede örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ulaşım kartlarının aylık abonman ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede eğitim alanında yürütülen çalışmalar sürerken, üniversite öğrencileri de yalnız bırakılmadı.

Sultangazi Belediyesi, 2 yıldır olduğu gibi bu eğitim öğretim döneminde de örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşılayacak. Bu kapsamda, gençlerin ulaşım kartlarının aylık abonman ücretleri ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, doğumdan itibaren ilçe sakinlerinin her ihtiyacını gidermek için yanlarında olduklarını belirtti.

Bebek, çocuk ve gençlere yönelik yaptıkları hizmetlere değinen Dursun, "İlçemizde ikamet eden, üniversitede eğitim gören bütün gençlerimizin, İstanbul dışında okuyan gençlerimiz de dahil olmak üzere ulaşım masraflarını karşılıyoruz. Belediye olarak her aşamada gençlerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.