Sultanbeyli'deki 3 Katlı Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı

Sultanbeyli'deki 3 Katlı Bina Çökme Riski Nedeniyle Boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bina, artçı depremler nedeniyle yaşanan sallantılar ve gelen sesler üzerine boşaltıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti.

Sultanbeyli'de 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle tedbiren boşaltıldı.

Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki binada oturanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen artçı depremler nedeniyle yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlarından ses geldiğini yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler, bina sakinlerini tahliye etti.

Polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekipler, çevrede ve binada inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için binada güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın durumuna teknik incelemelerin ardından karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Efe Akman'ın geleceği belli oldu

Eleştirilerin odağındaydı, geleceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.