İstanbul'da yasa dışı silah imal edilen eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Sultanbeyli'deki bir evde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yerde 366 tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Şüpheli Ü.K. tutuklandı.

Sultanbeyli'de, yasa dışı silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sultanbeyli'de silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon yaptı.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile tetik tertibatı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan Ü.K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
