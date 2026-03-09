Haberler

Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymadı, dronla takip edildi; evinde 5 kilo 24 gram marihuana ele geçirildi

Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsü kaçarken, yapılan dronlu takiple yakalandı. Evinin aramasında 5 kilo 24 gram marihuana bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulmak istenen aracın sürücüsü H.B(49) kaçtı. Kısa süren dronlu takibin ardından yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 5 kilo 24 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli takibin sonucunda araç durdurulurken, sürücü H.B. (49) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmaların devamında H.B.'nin aynı mahallede bulunan ikamet adresine operasyon düzenlendi. Evinde yapılan aramalarda 5 kilo 24 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
