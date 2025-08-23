Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -Sultanbeyli'de caddede ilerleyen servis minibüsü ile sokaktan çıkan otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan aniden çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilirken, her iki araçta bulunan yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, cadde yeniden trafiğe açıldı.