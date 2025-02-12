Sultanbeyli'de 'Serbestlik Dereceleri' Sergisi Açıldı

Sümeyra Bakır, Tayfun Erdoğmuş, Bedirhan Kılıç, Merve Karakoç, Kerem Özkan, Dila Pirinç, Beste Saraç, Ulya Soley ve Berkay Tuncay'ın hazırladığı "Serbestlik Dereceleri" sergisi, 11 Nisan'a kadar Sultanbeyli'deki YUNT'ta ziyarete açık olacak.

YUNT'tan yapılan açıklamaya göre, Kerem Ozan Bayraktar'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, sanatsal ifade biçimleriyle mekanın nasıl algılandığı ve kurgulandığı konusunu ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, yazar ve filozof Manuel DeLanda'nın "serbestlik" kavramını kullandığına işaret ederek, "Bu kavram, bir sistemin farklı zaman ve mekanlarda alabileceği halleri tanımlıyor ve birtakım sınırlamaları belirtiyor. Bu kavramı sergiye eşlik eden bir çerçeve olarak kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sergide fotogrametri, etiket, farklı katmanlı resimler ve animasyon gibi birçok farklı tekniğin kullanıldığını belirterek, "Sergi, resmetmeyi sadece sabit bir dünyanın resmini çizme eylemi olarak değil, bizzat o dünyayı kurma, yapma ve sökme yolları üstünden süreç bazlı ve eylem odaklı olarak düşünen çalışmalar barındırıyor." ifadelerini kullandı.