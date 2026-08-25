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Sultanbeyli’deki orman yangınında 2 tutuklama

Sultanbeyli’deki orman yangınında 2 tutuklama
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Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde 24 Ağustos’ta çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü. Polis ekipleri, yangını çıkardıkları belirlenen A.K. (23) ve R.C.’yi (24) yakaladı. Şüphelilerin daha önce ormana giriş yasağı kapsamında idari işlem gördüğü tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'Orman Kanunu’na Muhalefet' suçundan tutuklandı.

SULTANBEYLİ'de ormanda çıkan yangına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına ilişkin inceleme başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda, yangında 3 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, yangını çıkardıkları tespit edilen A.K. (23) ve R.C. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, A.K. ve R.C. hakkında 26 Haziran 2026 tarihinde 'ormana giriş yasağı' kapsamında idari işlem uygulandığı da tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Orman Kanunu'na Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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