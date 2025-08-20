Sultanbeyli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
Sultanbeyli'de gerçekleşen kazada, bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda 38 JN 990 plakalı otomobil ile 34 LER 093 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 10 kişi yaralandı.
Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel