Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.