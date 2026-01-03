Haberler

Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Mecidiye Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.

Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
500

