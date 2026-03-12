Haberler

Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İETT otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin