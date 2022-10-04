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Bu nasıl vicdansızlık! Gelin arabasının önünü kesen çocuğu böyle tekmeledi

Güncel Haberler

İstanbul Sultanbeyli'de gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklar, tekmeli ve tokatlı saldırıya uğradı.

Dün Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda düğün konvoyundaki araçtan inen kişi, gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklara tokat attı, ardından tekmeledi.

ÇOCUK DARBENİN ETKİSİYLE SAVRULDU

Tekme atılan bir çocuk yere düştü. Yerden kalkan çocuk ve diğerleri koşarak tekrar gelin arabasını yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultanbeyli 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Sultanbeyli'de yaşayan insanoğlunu buradan boşaltıp ve etrafına duvar örüp hayvan barınağı haline getirmek lazım.

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