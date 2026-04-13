Sultanbeyli'de iki binanın çatısında hasar oluşturan yangın söndürüldü
Mecidiye Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, duman nedeniyle bir kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatı kısmına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda iki binanın çatısında hasar oluştu.
Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik