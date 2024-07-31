Sultanbeyli'de Bitişik Binalarda Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bitişik haldeki iki binanın çatılarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle diğer binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, her iki binada da hasar meydana geldi.
Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.
Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişiğindeki binanın çatısına da sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iki binada hasar oluştu.