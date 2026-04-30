Sultanbeyli'de 3 okulun temeli atıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle yapılacak Mehmet Akif Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul ile Akşemsettin Mahallesi'ndeki ilkokul için temel atma töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultanbeyli'de düzenlenen bir miting sonrası ilçenin eğitimle ilgili taleplerini alarak kendilerine talimat verdiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Gül, "Milli Eğitim Bakanımızla, Sanayi Bakanımızla görüştük, kendi imkanlarımıza baktık. Hayırseverlerimizi koordine ettik. Geldiğimiz noktada 3 okulun temeli atıldı, 4 tanesi ise planlandı. Daha önemlisi bundan sonraki süreçte her arsaya okul yapabilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde olduğu gibi Sultanbeyli'de de ikili eğitimi tekli sisteme çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gül, arsa üretmeye devam etmeleri halinde ilçeye 10-12 okul daha yaparak tam gün eğitim imkanına kavuşulacağını kaydetti.

İstanbul genelinde de eğitim çalışmalarının sürdüğünü anlatan Gül, "İstanbul'da bu yapılanlara ilave 100 anaokulu, 100 4-6 yaş Kur'an kursu, 100 kreş, 100 kapalı spor salonu ve 100 de halı saha yapacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyacı olan bu yatırımları Sultanbeyli'mize de fazlasıyla yapmış olacağız." dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise eğitimde kaliteyi artırmak ve çocuklara daha iyi imkanlar sunmak adına önemli hedefleri olduğunu söyledi.

İlçede 29 okulda ikili eğitim verildiğini aktaran Şahin, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını, bu yatırımların sadece bina değil çocukların hayallerine açılan bir kapı olduğunu ifade etti.

"Bizim ödevimiz okuyan, düşünen, araştıran nesillere katkı sunmak"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da eğitim imkanlarını geliştirmek ve okulların fiziki kapasitesini artırmak için bütün kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını aktardı.

Eğitim yatırımlarının yanı sıra çocuk ve gençler için kültürden sanata, spordan ulaşıma, sosyal yaşama kadar pek çok alanda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Tombaş, şunları kaydetti:

"Bütün bu çalışmalarımızın ortak ve tek amacı var. Sultanbeyli'de hiçbir evladımız kendini yalnız hissetmeyecek. Hiçbir evladımız, ailemiz eğitim konusunda çaresiz kalmayacak. Çocuklarımızın yolu açık, gençlerimizin ufku geniş, hayalleri büyük olsun. Bizim ödevimiz okuyan, düşünen, araştıran, üreten, uygulayan ve neticelendiren nesiller yetiştirmek ve bu nesillere katkı sunmak."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise AK Parti iktidarlarında, Türkiye'nin ve İstanbul'un her alanda standardının ve vatandaşların aldığı hizmetin kalitesinin yükseldiğini ifade etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş'ın 2 yıllık görev süresinde verdiği sözlerin büyük kısmını yerine getirdiğini belirten Özdemir, "Sultanbeyli'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bakanlıklarımızın gayretleriyle spor merkezleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sağlık yatırımları hız kesmeden devam etmekte." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, protokol ve öğrenciler sahnede ilçedeki toplam 3 okul için temel atma butonuna bastı.