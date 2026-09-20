Haberler

Sultanbeyli'de 26 çocuktan 3'ünün öldüğü iddiasını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+109 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'de bir okul kantininden alınan gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün öldüğü yönündeki paylaşımı yapan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüpheli hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan adli sürecin sürdüğü belirtildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği yönünde paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y'nin kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde yayın ve paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Halkı yanıltıcı nitelikte beyanda bulunan A.Y'nin bugün emniyet ekiplerince gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, zanlının "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" ve "müstehcenlik" suçlarından 3 kaydının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında başlatılan adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Canlı anlatım: Diyarbakır'da ilk gol geldi

Diyarbakır'da ilk gol geldi, hem de 30 metreden!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bir ilk! Kalbi duran hastada beyin hasarını önleyecek sistem Aydın'da uygulanacak

Kalbi duran hastanın beynini koruyacak! İlk kez Türkiye'de
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli

10 gün önce giriş yapmıştı! Rus turist koridorda ölü bulundu
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

Kadıköy'de 1088 gün sonra bir ilk!