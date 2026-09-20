Sultanbeyli'de 26 çocuktan 3'ünün öldüğü iddiasını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği yönünde paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y'nin kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde yayın ve paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Halkı yanıltıcı nitelikte beyanda bulunan A.Y'nin bugün emniyet ekiplerince gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, zanlının "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" ve "müstehcenlik" suçlarından 3 kaydının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında başlatılan adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA