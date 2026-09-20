Haberler

Sultanbeyli'de 26 çocuğun zehirlendiği iddiasını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de bir şüpheli, sosyal medyadan 'okul kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği' yönündeki yanıltıcı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli süreç başlatıldı.

SULTANBEYLİ'de sanal medya hesabından 'okul kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti' paylaşımında bulunan şüpheli, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan A.Y. isimli şahsın (Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Müstehcenlik suçlarından 3 suç kaydı var), kendisine ait sosyal medya hesabından "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını katbetti" şeklinde yayın ve paylaşım yaptığı tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte beyanlarda bulunan şahıs 20.09.2026 Pazar günü emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından TCK 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma) suçu kapsamında başlatılan adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Hızlı Tren'de seri üretim başladı! İkinci set üretimde, testte 250 kilometreye ulaşıldı

İkinci set üretime girdi! Testte 250 kilometreye ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

Tam 60 yıl sonra kabus yeniden geri döndü
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Özgür Özel'den 'Demirtaş-Öcalan' polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok

Özgür Özel'den "Demirtaş-Öcalan" polemiğine yanıt! Niyeti başkaymış
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı

Forex ağının perde arkası: İşte İsrail bağlantılı vurgunun detayları
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

Tutuklu patrondan pes dedirten savunma: Artış hoşuma gidiyordu
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi

Süleymancılar soruşturmasında gündem yaratacak CHP iddiası
Bankaya müşteri gibi girdi, biber tozuyla soygun yaptı

Silah bile kullanmadan bankayı soydu! Anca 1 kilometre kaçabildi