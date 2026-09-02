Sultanbeyli'de kavga: 3 gözaltı

Sultanbeyli'de 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçede bir otogarda meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yaptı.

İncelemede, olayda yaralanan T.V. ve F.K'nin sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, B.G. (25) ile taksi şoförleri T.V. ve F.K. arasında tartışma yaşandığı, tartışma sonrasında B.G. kardeşleri H.G. (17) ve S.G. (26) ile birlikte taksi şoförlerine kesici aletle saldırarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler B.G, H.G. ve S.G. yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA