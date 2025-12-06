Sultanbeyli Belediyesinden market ve kantinlere denetim

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, market ve kantin denetimlerinde, son kullanma tarihine 1 gün kalan ürünler ve çocuklar için boğulma riski taşıyan ürünleri tespit ederek raflardan kaldırttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe genelinde okul kantinlerinden marketlere, ekmek fırınlarından gıda üretim ve satış noktalarına kadar kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler sırasında ekipler, son kullanma tarihinin dolmasına 1 gün kalan ürünler ile ambalajı yırtılan paketli ürünleri tek tek raflardan kaldırdı.

Bir okul kantinin raflarında bulunan ve pakette satılan küçük topları inceleyen ekipler, çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle ürünleri toplattı.

Söz konusu denetimlerde mevzuata aykırı tüm faaliyetler hakkında tutanak tutuldu, kural ihlali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaşların sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Amacımız sadece ceza uygulamak değil, esnafımızın yasalara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak. Halkımızın sağlığı ve ticaret güvenliğinin muhafazası için denetimlerimiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.