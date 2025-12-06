Haberler

Sultanbeyli Belediyesinden market ve kantinlere denetim

Sultanbeyli Belediyesinden market ve kantinlere denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, gıda denetimlerinde son kullanma tarihine 1 gün kalan ürünleri ve çocuklar için tehlike arz eden eşyaları raflardan kaldırdı. Ekipler, denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetler tespit ederek cezai işlemler uyguladı.

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, market ve kantin denetimlerinde, son kullanma tarihine 1 gün kalan ürünler ve çocuklar için boğulma riski taşıyan ürünleri tespit ederek raflardan kaldırttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe genelinde okul kantinlerinden marketlere, ekmek fırınlarından gıda üretim ve satış noktalarına kadar kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler sırasında ekipler, son kullanma tarihinin dolmasına 1 gün kalan ürünler ile ambalajı yırtılan paketli ürünleri tek tek raflardan kaldırdı.

Bir okul kantinin raflarında bulunan ve pakette satılan küçük topları inceleyen ekipler, çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle ürünleri toplattı.

Söz konusu denetimlerde mevzuata aykırı tüm faaliyetler hakkında tutanak tutuldu, kural ihlali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaşların sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Amacımız sadece ceza uygulamak değil, esnafımızın yasalara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak. Halkımızın sağlığı ve ticaret güvenliğinin muhafazası için denetimlerimiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.