Haberler

Sultanbeyli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Sultanbeyli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kış aylarında olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri açıkladı. 60 araç ve 309 personel ile 7/24 hazır olduklarını belirten Tombaş, 2 bin 500 ton tuz stoklarıyla yolların kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kış hazırlıklarını yerinde denetleyip saha personelleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tombaş, her an göreve hazır olduklarını, kış mevsiminin getireceği zorlu şartlara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Tombaş, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır bekliyor. Toplam 60 araç, 309 personel ve 2 bin 500 ton tuz stokumuzla, yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımının sağlanması için sahadayız. İlgili diğer kurumlarla da tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için kış boyunca görevimizin başında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor