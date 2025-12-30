Sultanbeyli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kış hazırlıklarını yerinde denetleyip saha personelleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tombaş, her an göreve hazır olduklarını, kış mevsiminin getireceği zorlu şartlara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Tombaş, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır bekliyor. Toplam 60 araç, 309 personel ve 2 bin 500 ton tuz stokumuzla, yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımının sağlanması için sahadayız. İlgili diğer kurumlarla da tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için kış boyunca görevimizin başında olacağız." ifadelerini kullandı.