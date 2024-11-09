Sultanahmet'ten Eminönü'ne Filistin İçin Protesto Yürüyüşü

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 400 gündür katliam yapan İsrail'i protesto amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü Yeni Cami'ye yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Ellerindeki zilleri çalan gruptakiler, İsrail aleyhinde sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Polis yürüyüş güzergahında önlem alırken, tramvay seferleri de geçici olarak durduruldu.

Eminönü Yeni Cami önünde yürüyüşü sonlandıran grup adına açıklama yapan Filistin İnisiyatifi üyesi Nuriye Çakmak Çelik, 400 gündür Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırıma şahitlik ettiklerini söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Havadan, karadan, denizden kuşatılmış Gazze'nin tonlarca bombayla yok edilişine şahidiz. Gidilecek güvenli yeri olmayan 2 milyon insanın oradan oraya sürüklenişine, hala bir insani yardım koridoru açılamadığı için açlığın pençesine terk edilmiş kardeşlerimizin çaresizliğine, hedef alınan hastanelerin iflas ettiğine, hastane bahçelerinde açılan toplu mezarlara, görevi başına öldürülen doktorlara, hayattan koparılan gazetecilere, tedavi edilemeyen sivillere ve en kötüsü parçalanarak ölen bebeklere şahidiz."

Tüm bunlar yaşanırken uluslararası sistemin iflas ettiğine de şahit olduklarını vurgulayan Çelik, tüm dünya liderlerine, savaş suçlularını durduracak bir yaptırım uygulanması ve Gazze'de yaşanan krize insani çözüm bulunması çağrısını yinelediklerini belirtti.

Çelik, "Filistin için, Lübnan için, İsrail saldırılarına maruz kalan tüm topraklar için hemen şimdi harekete geçin. Kalpleri Gazze ile atan halklarınızın çağrılarına cevap verin. Tarih bu günleri yazacaktır. Soykırımı sadece diliyle değil, eliyle de durduranların safında olun." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından Filistin için dua etti.