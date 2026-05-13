Sultanahmet'te tramvayda hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

SULTANAHMETTE yolcu gibi bindikleri tramvaylarda turistlerin çantalarını çalan Bosna Hersek uyruklu 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar tramvaydaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanahmet'te 24 Nisan'da Pakistan uyruklu G.N.N. tramvaydayken içinde 3 bin dolar, 30 bin Pakistan parası, kimlik ve pasaportlarının bulunduğu çantası çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün tramvayda Çin uyruklu N.L.'nin (35) içinde fotoğraf makinesi ve 100 bin Japon yeni parası bulunan bel çantası da çalındı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, polis, tramvayın güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları belirledi. Görüntülerde kalabalık olan tramvayın içinde şüphelilerin hırsızlık yaptığı görüldü. İki olayın da aynı hırsızlar tarafından yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen Bosna Hersek uyruklu D.T. (30), A.M. (36) ve B.H. (31) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı