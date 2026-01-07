Sultan Abdülaziz'in Besteleri AKM'de Seslendirildi

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) icra heyeti, Sultan Abdülaziz'in bestelerinden oluşan repertuvarla, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Tiyatro Salonu'nda konser verdi.

İstanbul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen konserde, icra heyetinin yönetimini OMAR Müdürü Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı üstlenirken, Sultan Abdülaziz'in Batı müziği alanındaki besteleri Bora Kayalar yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi.

Sultan 2. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Saara Osmanoğlu'nun Sultan Abdülaziz'in lavtası eşliğinde "misafir sanatçı" olarak yer aldığı konserin anlatımını ise İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Toker üstlendi.

"Osmanlı musiksinin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aylin Şengün Taşçı, OMAR'ın 2012'de kurulduğunu belirterek, "Bu değerli kurumumuz Gönül Paçacı'nın emekleri, onun vizyonu ve misyonu ile ortaya çıkarıldı. Kendisinin yaş haddinden emekli olmasının ardından bu önemli görevi ben devraldım. Biz de kurum olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın şekillendirdiği 'Perspektif 2053' vizyonu çerçevesinde, Osmanlı musikisinin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Temel amaçlarından birisinin de Osmanlı döneminde üretilen sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunun altını çizen Taşçı, "İlk kez AKM'de seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Konserimizde ' Sultan Abdülaziz'in Eserleri' adını verdiğimiz proje bağlamında hem onun bestelediği hem ona ithaf edilen hem de kendisinin döneminde yaşamış bestekarların eserlerinden oluşan bir seçkiyi izleyicilerimize sunacağız." şeklinde konuştu.

Taşçı, düzenledikleri konserleri bir "hikaye" eşliğinde sahnede icra ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bir konseri sadece eserler bütünü olarak sunmak yerine, bunu bir proje ve hikaye olarak ele alıyoruz. Bu çerçevede bugünkü konserimizin ana konusunu oluşturan Sultan Abdülaziz'in eserlerini de Prof. Dr. Hikmet Toker'in anlatımıyla gerçekleştiriyoruz. Böylece sanatseverler sadece Sultan Abdülaziz'in eserlerini değil, onun hayatı ve kişiliğiyle ilgili bilgilere de ulaşmış olacaklar."

"Asıl önemli olan nokta, Sultan Abdülaziz'in bir padişah olarak müziğe yakın olması"

Taşçı, konserde icra edilecek eserlerden de bahsederek, Sultan Abdülaziz hakkında şu bilgileri verdi:

"Sultan Abdülaziz, müzisyen kimliğiyle tarih sahnesinde yer alan bir isim değil. Burada asıl önemli olan nokta, onun bir 'padişah' olarak müziğe yakın olması. Onun Türk müziği formatında bestelediği, güftelerini kendisinin yazdığından emin olmasak da 3 eseri var. Bunlar sözlü olan eserler. Bunun yanı sıra bir tane de sirto formatında bestelenmiş bir eser var. Bu eser, Türk müziğinde çok önemli yere sahip zira çok sık icra ediliyor. Söz konusu durum bile Sultan Abdülaziz'in müzik gücünü ortaya koyması bakımında çok önemli bir anlama sahip."

Sultan Abdülaziz'in sadece Türk müziği değil, Batı müziği alanında da eserler ortaya koyduğuna işaret eden Aylin Şengül Taşçı, bunun dönemin kültürünün bir sonucu olduğunu aktardı.

Taşçı, Osmanlı padişahlarının müzikle olan ilişkisine dair, "Osmanlı'da bir şehzadenin yetiştirilmesi sırasında her alanda eğitim alması esastı. Enderun, bu amaçla kurulmuş bir kurumdu. Burada yetişen şehzadeler sadece siyasetle değil, farklı alanlarda eğitimler alarak kendi gelişimlerini tamamlamışlardır. Müzik de bunlardan birisi. Padişahlardan bazıları var olan yeteneklerini değerlendirerek Türk müziği alanında çok önemli yerlerde yer almışlardır." ifadelerini kullandı.

Müzik alanında eserler ortaya koymuş isimlerin başında Sultan 3. Selim'in geldiğine dikkati çeken Taşçı, şunları kaydetti:

"Sultan 3. Selim'in bestelerinin yanı sıra döneminde yetişen önemli bestekarlara verdiği destek verdiğini biliyoruz. Kendisi çok iyi bir tamburi ve neyzen olmasının yanı sıra makam terkip etmede güçlü bir yeteneğe sahipti. Yine onun gibi 4. Murat ve Sultan Abdülaziz de bu isimler arasında zikredelibilir. Osmanlı'da saray ve padişahın müziğe olan ilgisi ne kadar fazlaysa, Türk müziği o kadar yukarıya çıkmış. Sultan Abdülaziz ise döneminin bir sonucu olarak, Türk müziği kadar Batı müziğine de ilgi göstermiş. Abdülaziz'in ilgi ve eserlerini, bu iki kültürün bir araya gelmesi olarak değerlendirebiliriz."

Yaklaşık bir buçuk saat süren konseri, Sultan II. Abdülhamid'in yaşayan 3. kuşaktan torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu ile onun kızı ve 4. kuşaktan torunu Nurhan Sultan Osmanoğlu da takip etti.

Konserde ayrıca Gevheri Osmanoğlu tarafından bestelenen "Başka Bir Alem Gerektir Gönlümü Seyran İçin" adlı hüzzam şarkı, saray ailesinden Saara Osmanoğlu tarafından icra edildi.

Seyfettin Osmanoğlu'na ait "Bayati Peşrevi" de sanatçılar tarafından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.