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Gölette elektrik akımı ile balık avlayan 2 kişiye 189 bin lira ceza

Gölette elektrik akımı ile balık avlayan 2 kişiye 189 bin lira ceza
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avlayan 2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.

Süloğlu ilçesindeki Sülecik Göleti'nde yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, aküyle suya elektrik akımı vererek avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayın ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu', 'Su Ürünleri Yönetmeliği' ve 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, su ürünleri avcılığında elektrik kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, bu yöntemin su ekosistemine, balık popülasyonuna ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zarar verdiğini belirtti. Su ürünleri kaynaklarının korunması, doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karaca:

bazen acımasız ama doğru karar gibi geldi bana yani çevre için lazım ama böyle insanları hemen tutuklasalar da iyi olur

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Haber YorumlarıBelgin Emine Gönüllü:

demek ki insanlar çalışırken bunlar gölette böyle hainlik yapıyo üstüne de ceza yemiş haklı olmuş ceza vermişler çok iyi yani çalışan insanlar yerine bu tip insanları görmek istemez tabi

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Haber YorumlarıAhmet Yoldaş:

bi 189 bin lira ha vay anasını satayım böyle şey mi olur ya elektrik verip balık avlamak ne rezalet bu işin cezası az bile

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