Süloğlu'nda Biçerdöver Denetimleri Sürüyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ekipler biçerdöver denetimlerini sürdürüyor.

Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar ve teknik personel tarafından biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde dane kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Belgesiz ve standartları sağlamayan biçerdöverlerin çalıştırılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA