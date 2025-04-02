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Süleymanpaşa ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramalarda uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı. Kapaklı'da ruhsatsız silah bulan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, Çorlu'da uyuşturucu ele geçirilen iki kişi de yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

-Ruhsatsız silah ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine İ.K'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

-Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ç. ve A.Y'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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