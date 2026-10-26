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Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, İnecik'te tarihi hükümet konağını inceledi

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Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, İnecik'te tarihi hükümet konağını inceledi
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İnecik Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Tunçer, ziyaret kapsamında restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nda da incelemelerde bulundu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İnecik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Tunçer, restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Tunçer ayrıca mahalle ziyaretinde vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Mahalledeki temaslarının ardından restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nı gezen Tunçer, binada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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