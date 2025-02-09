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Süleymanpaşa'da Yazarlar Okurlarıyla Buluştu

Süleymanpaşa'da Yazarlar Okurlarıyla Buluştu
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kentte yaşayan 24 yazar eserlerini tanıtarak okurlarıyla buluştu. Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinliğin yerel yazarların bilinirliğini artırdığına dikkat çekti.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, kentte yaşayan yazarlar eserlerini tanıtarak, okurları için imzaladı.

Etkinliğe katılan 24 yazar, söyleşilerin ardından bir süre okurlarıyla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinliğin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Şehirde yaşayan yazarların daha bilinir hale gelmesi için programın faydalı olduğunu aktaran Nallar, "Yerel yazarlarımızın eserlerini tanıtmasına vesile olmak ve halkımızı kültürel değerlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Süleymanpaşa, sanata ve edebiyata verdiği değerle örnek bir şehir olma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da yazarlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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