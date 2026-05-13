Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan bir kişi ve üst araması sırasında uyuşturucu hap ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Zafer Mahallesi'nde operasyon düzenleyerek uyuşturucuya geçit vermedi.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.