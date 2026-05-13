Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan bir kişi ve üst araması sırasında uyuşturucu hap ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Zafer Mahallesi'nde operasyon düzenleyerek uyuşturucuya geçit vermedi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Gürcüm:

Ya bu insanlar neyin peşindeler be çok tuhaf...

Haber YorumlarıHacer Erdoğan:

yahu bu haberi okuduğumda çok kızıyorum vallahi. avrupada bu kadar uyuşturucu satıcısı varsa hemen tutuluyolar ama bizde hiç bitmez bu döngü. ekonomi berbat, insanlar bu işlere bulaşıyor, sonra ne oluyo? hiç bir şey değişmiyo işte.

Haber YorumlarıGizem Güleç:

allah bu şehri bu beladan korusun, gençlerimiz uyuşturucuya bulaşıyor maalesef. emniyet güçlerimize başarılar diliyorum, işlerini çok iyi yapıyorlar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

