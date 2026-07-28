Süleymanpaşa'da haşereyle mücadele sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla ilçe genelinde karasinek, sivrisinek, kene ve pire gibi vektörlere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Vektörlerle Mücadele Ekipleri, özel donanımlı araçlar ve sertifikalı personelle ilçenin 78 mahallesinde haftanın 7 günü görev yapıyor.

Kış aylarında kışlak mücadelesiyle başlayan çalışmalar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunlaştırıldı.

Ekipler, karasinek oluşumunun önlenmesi amacıyla çöp konteynerlerinde, pire ve kene riskine karşı ise çocuk parkları ile festival alanlarında düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

Mayıs ayından itibaren mücadele programını genişleten ekipler, gündüz saatlerinde su birikintileri ve diğer üreme alanlarında larva ilaçlaması yaparken, saat 18.00'den sonra ise ilçe genelinde uçkun (erişkin haşere) ilaçlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaların, 4 ilaçlama aracı, 4 araç üstü ilaçlama ekipmanı ve ilaçlama belgesine sahip 8 personelle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, mücadelede kalıcı başarı için vatandaşların da çevrelerinde su birikintisi oluşmasına izin vermemeleri ve haşere üremesine neden olabilecek unsurları ortadan kaldırmaları istendi.

Kaynak: AA