Süleymanpaşa Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen parke taş yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Volkan Nallar, bu çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve yolları güvenli hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından parke taş yol çalışması yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, planlı bir şekilde yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Nallar, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla ilçemizin her bir noktasında parke taş yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz tarihine kadar NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi giriş katında tüm fakülte ve yüksekokulların tanıtım stantları adayların ziyaretine açıldı.

Fakülte ve yüksekokul personelinin bilgilendirmede bulunduğu tanıtım stantlarında, adaylara nasıl tercihte bulunabilecekleri anlatılıyor.

Stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de görevlilerden bilgi aldı, adaylar ve velilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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