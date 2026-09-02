Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül toplantısı yapıldı
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Başkan Volkan Nallar başkanlığında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gündemdeki bazı maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantı Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Daha sonra gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Kaynak: AA