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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Kent Mobilyalarını İnceledi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediyenin atölyelerinde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediyenin atölyelerinde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren park ve bahçeler birimi ile atölyeleri ziyaret etti.

Atölyelerde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceleyen, bakım ve onarımları hakkında bilgi alan Nallar, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, Tekirdağ Kiraz Festivali gibi büyük bir organizasyon öncesi tüm birimlerin hummalı ve uyumlu bir çalışma içine girdiklerini belirtti.

Çalışmaları Kiraz Festivali'ne yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Nallar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlarla vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Bunların başında tabi ki Kiraz Festivali'miz geliyor. Tüm birimlerimizle hazırlıklara başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'müzün atölyelerinde, park ve bahçeler birimimizde çalışanlarımızla bir araya geldik, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek, mesai arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk."

Kaynak: AA / Güncel

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