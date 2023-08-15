Süleymanpaşa Belediye Başkanı Paşa Tarım Vadisi'ni Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uzunlar, belediye olarak örnek tarım uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti ve çalışanlara teşekkür etti. Ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Polat da eşlik etti.