Süleymanpaşa Belediye Başkanı Paşa Tarım Vadisi'ni Ziyaret Etti
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uzunlar, belediye olarak örnek tarım uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti ve çalışanlara teşekkür etti. Ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Polat da eşlik etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
Sera alanlarını gezen Uzunlar, belediye olarak örnek tarım uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çalışanlara özveriyle yürüttükleri çalışmaları için teşekkür eden Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'nin rol model olduğunu ifade etti.
Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Polat eşlik etti.
Yol yapım çalışması
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Aydınköy Mahallesi ile Karacakılavuz Mahallesi arasında kalan güzergahta yol yenileme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolun yenilerek, vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların ulaşım konusunda konforunu arttırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Tekirdağ genelinde yol ulaşım ağına önem verdiklerini aktaran Albayrak, "Ekiplerimiz, trafik güvenliğini tehlikeye sokan dar yolu, hummalı çalışma sonucunda yeniledi ve çalışmalarımız tamamlandı. Kullanıma açtığımız yolun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.