SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı - Haberler

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SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

AA - Srud Azez - Güncel
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Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi. Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki "Enfal Şehitler Anıtı"nda gerçekleşen törene yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı

AA / Srud Azez - Güncel

Saddam Hüseyin, Irak, Güncel, Haberler

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