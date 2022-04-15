SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde 34 yıl önceki Enfal katliamının kurbanları anıldı
Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi.
Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan Enfal katliamının 34. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği düzenlendi. Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki "Enfal Şehitler Anıtı"nda gerçekleşen törene yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.