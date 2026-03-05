Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi

Güncelleme:
Irak'ın Süleymaniye kentinde, İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde 4 patlama sesi duyuldu. İlk belirlemelere göre hasar yok, resmi açıklama henüz yapılmadı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.

Süleymaniye'den yayın yapan Kanal 8'in haberine göre, Süleymaniye'nin Zırgıvez köyünde patlama sesleri duyuldu.

Köyde 4 patlama sesinin duyulduğu belirtilen haberde, İran rejimi muhalifi Kürt grupların aileleriyle yaşadığı bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
