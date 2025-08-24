Süleymaniye'de KYB ile Halk Cephesi Arasında Şiddetli Çatışma: 23 Ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı güvenlik güçleri ile kuzeni ve Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü ileri sürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı medyada çıkan haberlerde Halk Cephesi kaynaklarına dayandırılarak 22 Ağustos'taki çatışmalarda 20'si Lahor Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı gruptan 3'ü de KYB'nin terörle mücadele birimi ile komando güçlerinden olmak üzere toplamda 23 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

KYB'ye bağlı medyadaki haberlerde ise Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'nin KYB lideri Bafel Talabani'ye suikast hazırlığı içinde olduğu ve bu nedenle hakkında tutuklama kararının çıkarıldığı ileri sürüldü.

KYB'ye bağlı Süleymaniye Polis Müdürlüğü Sözcüsü Serkeft Ahmed, Lahor Şeyh Cengi'nin kaldığı Lalezar Otel'de devlet binalarına saldırı için plan yapıldığını söyledi.

Halk Cephesi lideri Cengi'nin abisi Aras Şeyh Cengi, yerel medyaya yaptığı açıklamada 22 Ağustos'ta kardeşinin kaldığı Lalezar Otel'e "Komşu bir ülkeden alınan 120 dronenun kullanıldığını ve o yüzden birçok kişinin cesedinin yandığını" iddia etti.

Aras Şeyh Cengi, KYB'ye bağlı 25 bin güvenlik mensubunun 21 Ağustos akşamından itibaren Süleymaniye'deki giriş çıkışların tutulmasında ve alınan yoğun güvenlik önlemlerinde görev yaptığını, Lalezar Otel'e yönelik saldırıda ise 5 bin komando, anti terör teşkilatı ve asayiş mensubunun yer aldığını savundu.

Cengi, kardeşi Lahor'un IKBY Güvenlik Konseyi üyesi olması nedeniyle yanındaki silahlı adamların resmi korumaları olduğunu ve saldırıya ilişkin bilgi ve belgeleri İngiltere ve ABD makamlarıyla paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan 22 Ağustos gece KYB'ye bağlı Peşmergelerin Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'nin kaldığı otele düzenlediği saldırıların yansımaları ve tarafların karşılıklı açıklamaları da devam ediyor.

"Sorun KYB ile Halk Cephesi arasındadır"

KDP'li IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada "Lalezar'a yönelik saldırı KYB güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Sorun KYB ile Halk Cephesi arasındadır. Başbakan abluka ve saldırıdan haberdar olmamıştır. Parti kararlarının ve şiddetin yerini yasalar almalıdır. Çatışma ve kaos bundan sonra Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını hedef almamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olayla ilgili parti yetkililerinin açıklamaları ve onlara bağlı medyanın verdiği haberler KDP ile KYB arasında da karşılıklı polemiklere yol açtı. KDP medyası Lahor Şeyh Cengi'nin karargah olarak kullandığı Lalezar Otel'e yönelik saldırıda 20'den fazla kişinin öldüğü yönünde haberlere yer verince ve Lahor'a yakın isimleri çıkarıp konuşturunca KYB'nin resmi sitesinden buna yönelik cevap geldi.

KYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise "KDP'nin resmi ve resmi olmayan medyasının 3 gündür kafalarındaki senaryolara göre KYB aleyhine kindar bir yaklaşımla Süleymaniye ve KYB'ye saldırdığı, yalan ve yanıltıcı haberler yaptığı" ileri sürüldü.

Öte yandan Halk Cephesi'nden bir heyet Erbil'deki IKBY Bağımsız İnsan Hakları Kurumu'na giderek davacı oldu ve akıbetinden hala haber alınamayan üyeleriyle ilgili ciddi soruşturma başlatılmasını istedi.

Ne olmuştu?

21 Ağustos akşamı KYB'nin eski eşbaşkanı ve Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi (Talabani) hakkında Süleymaniye mahkemesinde tutuklama kararı çıktığı yönünde haberler çıkmış ve şehrin giriş ile çıkışları kapatılmıştı. Süleymaniye şehir merkezinde ise yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve askeri hareketliliğin olduğu gözlemlenmişti. İlk dakikalarda birçok senaryo ortaya atıldı ancak Lahor Şeyh Cengi'nin ofisinden yapılan açıklamada KYB lideri Bafel Talabani'nin "yeni bir senaryo peşinde olduğu" suçlamasında bulunulmuş, Halk Cephesi'ne yakın medya ise Halk Cephesi lideri hakkında tutuklama kararının çıkarıldığını doğrulamıştı.

İlerleyen saatlerde KDP'ye bağlı medyaya telefonla bağlanan Lahor Şeyh Cengi, tutuklama kararının kendisine ulaşmadığını ancak "ne olursa olsun teslim olmayacağını" söylemişti.

Bunun üzerine 22 Ağustos gecesi saat 02.30 sularında KYB'ye bağlı komando, anti terör ve asayiş birimleri Lahor Şeyh Cengi'nin kaldığı Lalezar Otel'e ağır silahlarla saldırmıştı. Sabah 06.00'ya kadar yaklaşık 3 saat süren çatışmalar, Lahor Şeyh Cengi ve kardeşi Polat Cengi'nin yanı sıra 180 adamının da yakalanmasıyla son bulmuştu.